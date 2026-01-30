Süper Lig'de 20. hafta 2 maç ile başlıyor. Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Her iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Frimpong, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol, Ben Ouanes, Gueye
Samsunspor: Okan Kocuk, R. van Drongelen, Tomasson, Zeki Yavru, Satka, Ntcham, Makoumbou, Elayis Tavsan, Ndiaye, Holse, Assoumou
Kasımpaşa-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Kasımpaşa ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.