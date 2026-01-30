Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Trabzonspor’un çubuklu formayla sahaya çıkacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Trabzonspor'un karşılaşmada çubuklu formayla sahaya çıkması beklenirken, iki takımın muhtemel 11'leri ve maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanal bilgileri ve kadrolar futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Antalyaspor-Trabzonspor maçı detayları ASPOR.com.tr'de...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. Haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor bugün karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60'ıncı kez karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

AKREPLER FORM ARIYOR, FIRTINA ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Antalyaspor, Cuma akşamı Corendon Airlines Park'ta Türkiye Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip son haftalardaki çıkışını sürdürmek isterken, Trabzonspor ise şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR'DA FORM YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Antalyaspor son iki lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Akrepler bu süreçte bir galibiyet ve bir beraberlik elde ederek moral buldu. Ancak son iki maçını kazanan Trabzonspor karşısında zorlu bir sınav verecekler.

Sezonun ilk yarısında finansal sorunlar, hücumdaki üretkenlik eksikliği ve savunma zaaflarıyla zor bir süreç geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 2026 yılının başından itibaren toparlanma sinyalleri verdi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİYLE YENİ BAŞLANGIÇ

Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından takımın başına Sami Uğurlu'nun geçmesiyle Antalyaspor'da olumlu bir değişim gözlemleniyor.

Yeni teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa deplasmanında alınan golsüz beraberlik ve ardından Gençlerbirliği karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyet, takımın yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

ANTALYASPOR LİG DURUMU VE HEDEFLERİ

Bu sonuçlarla Antalyaspor 19 puana yükselerek ligde 14. sıraya çıktı ve düşme hattının dört puan üzerine çıktı. Sami Uğurlu'nun "ligde kalacağız" iddiası da bu sonuçlarla birlikte daha somut hale geldi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası son üç maçını kazanarak sekiz gol attı ve kalesini gole kapattı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN PERFORMANSI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon deplasmanda etkileyici bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer deplasmanda 19 puan toplarken, bu alanda sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ikiye indirirken lider Galatasaray'ın beş puan gerisinde bulunuyor.