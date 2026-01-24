Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER:
Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.
ZECORNER KAYSERİSPOR – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadele bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanıyor.
ZECORNER KAYSERİSPOR – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 24 Ocak 2026 tarihinde saat 14:30'da başladı.
ZECORNER KAYSERİSPOR – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.