TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli eski isme Galatasaray kancası!
Ara transfer dönemini Noa Lang hamlesiyle açan Galatasaray, hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Ocak ayında yerli futbolcu takviyesi de yapmayı hedefleyen Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılılar, eski Fenerbahçeli isim için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Atletico Madrid'den aldığı kritik 1 puanın ardından Avrupa arenasında ilk 24 hedefini büyük ölçüde garanti altına alırken, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Ara transferde ilk hamlesi Noa Lang'ı kadrosuna katarak yapan Galatasaray yönetimi, transfer görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, yoğun fikstür ve artan rekabet ortamında kadro derinliğini artırmak adına özellikle orta saha ve kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri de Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan oldu. Cimbom, genç oyuncu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak.
Henüz 23 yaşında olan sağ kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hızı, dikine oyun anlayışı ve enerjisiyle ön plana çıkan genç futbolcu, birçok kulübün takibine girdi.
Galatasaray teknik heyetinin Arda Okan'ı uzun süredir izlediği ve oyuncunun gelişim potansiyelini yüksek bulduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, rotasyonu genişletmek ve yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek adına bu transferi önemli gördüğü ifade ediliyor.
Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Okan Kurtulan, bu sezon ligde 17 karşılaşmada görev aldı.