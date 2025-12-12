Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf, Gueye.
Gençlerbirliği: Ricardo, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele Bashiru, Göktan, Metehan, Tongya, Niang.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı 12 Aralık Cuma günü oynanıyor.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de başladı.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki maç Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.