Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçıyla devam etti. Lige tutunma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmayı kazanan taraf 90 dakikanın sonunda 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

11'inci dakikada Adrian Benedyczak ile skoru 1-0'a getiren ev sahibi takım, 66'ncı dakikada kaleci Andreas Gianniotis ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Kasımpaşa oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten İstanbul temsilcisi, küme düşme hattından uzaklaşarak 13. sıraya yerleşti. 8 maçtır deplasmanda galip gelemeyen Zecorner Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada kaldı.

KALEDEN KALEYE GOL!

Kaleci Andreas Gianniotis'in 66. dakikada kendi kalesinin önünden attığı gol maça damga vurdu. Yunan kalecinin attığı gol sosyal medyada gündem oldu.