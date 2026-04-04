Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverler dev bir şampiyonluk derbisine tanık oluyor. Milli aranın ardından Trabzonspor ile Galatasaray, zirve yarışının kaderini belirleyecek kritik bir mücadeleye çıktı. 64 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isterken; 60 puanla üçüncü sıradaki bordo-mavililer taraftar desteğiyle zirveye ortak olmayı hedefliyor. Trabzonspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli aranın boşluğunu derbi heyecanının doldurduğu hafta sonunda, şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan Karadeniz'deki derbi için nefesler tutuldu. 64 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, 60 puanlı Trabzonspor'un konuğu oluyor. Yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de kaderini belirleyecek mücadelede, şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Fırtına mı, yoksa Akyazı'dan 3 puan çıkarıp zirvede rakipsiz kalmayı hedefleyen Galatasaray mı galip gelecek? Kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası ordo-mavililere karşı ilk kez deplasmanda forma giydiği karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Trabzonspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Barış, Lang, Icardi

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışına doğrudan yön verecek olan bu dev kapışma, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Lider Galatasaray'ın 64 puanla zirvedeki yerini koruma, Trabzonspor'un ise 60 puanla farkı 1'e indirme mücadelesi vereceği bu tarihi randevu için Karadeniz'de tüm hazırlıklar tamamlandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ın ev sahipliği yaptığı dev derbi, saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların kilitlendiği kritik derbi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Cihan Aydın'ı görevlendirdi. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu oldu.

KARADENİZ'DE 143. RANDEVU

Türk futbolunun iki devi, bugüne kadar farklı kulvarlarda toplam 142 kez karşı karşıya geldi. Bu dev rekabetin genel tablosunda Galatasaray'ın 66 galibiyetine karşılık, Trabzonspor'un 44 galibiyeti bulunuyor; 32 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Lig özelinde bakıldığında da sarı-kırmızılıların 47-32'lik bir üstünlüğü göze çarpıyor. Bu sezonun üçüncü randevusuna çıkan ekiplerden Galatasaray, ligin ilk yarısındaki golsüz eşitliğin ardından Süper Kupa yarı finalinde rakibini 4-1 mağlup ederek finale yükselmişti.

GALATASARAY'IN KALESİNDE TANIDIK RAKİP

Derbinin en duygusal ve dikkat çekici hikayesi kalede yaşanıyor. Sezon başında Trabzonspor'dan rekor bir ücretle Galatasaray'a transfer olan milli eldiven Uğurcan Çakır, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve efsaneleştiği bordo-mavi tribünlerin önüne bu kez rakip olarak çıktı. Karadeniz ekibine karşı daha önce İstanbul'da ve Süper Kupa'da görev yapan 29 yaşındaki başarılı kaleci, kariyerinde ilk kez Trabzon deplasmanında rakip kaleyi korumanın heyecanını yaşıyor.

TRABZON'DA 6 YILDIR YIKILMAYAN CİMBOM

Galatasaray, Trabzon deplasmanındaki son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyerek zorlu dış saha karnesini başarıyla sürdürdü. Karadeniz'de son olarak 2018 yılında kaybeden Aslan, o tarihten bu yana oynanan 6 maçtan 3 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.

Teknik adamlar cephesinde ise ilginç bir istatistik hakim; Okan Buruk ile Fatih Tekke bugüne dek 9 kez rakip olurken, Buruk bu maçların 8'inden zaferle ayrıldı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu şanssız döngüyü kırarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

ZİRVEDE SAKATLIK ALARMI

Lider Galatasaray, Trabzonspor karşısına hücum hattındaki önemli eksiklerle çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde kolu kırılan gol makinesi Victor Osimhen ve derbi cezalısı Leroy Sane bu akşam sahada yer alamıyor. Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen orkestra şefi Gabriel Sara da maç kadrosunda yer almıyor. Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı unvanını taşıyan sarı-kırmızılılarda, 13 gollü Mauro Icardi ve son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz, zorlu deplasmanda galibiyetin anahtarı olacak.

PAPARA PARK'TA 930 GÜNLÜK AMBARGO

Bordo-mavililer için Galatasaray randevusu, sadece zirve yarışı değil, aynı zamanda dev rakiplerine karşı süregelen kabusu bitirme anlamı taşıyor. Evindeki son büyük galibiyetini Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı alan Trabzonspor, tam 930 gündür sahasında üç büyük rakibini (GS, FB, BJK) mağlup edememenin baskısını yaşıyor. Karadeniz ekibi, deplasman galibiyetleri de dahil edildiğinde son 882 gündür derbi kazanamazken; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kapsayan son 16 resmi büyük maçta yalnızca 3 beraberlik alabildi ve 13 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

HASRET FATİH TEKKE İLE BİTECEK Mİ?

Trabzonspor'un büyük maçlardaki son galibiyet sevinci, Kasım 2023'te Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'da alınan Fenerbahçe galibiyetiyle (3-2) kalırken, o tarihten bu yana kulübede ve sahada işler istenildiği gibi gitmedi. Bu süreçte sadece ligde değil, iki Türkiye Kupası finalini ve bir Süper Kupa yarı finalini de rakiplerine kaptıran Karadeniz ekibi, tarihinin en uzun "derbi galibiyeti hasreti" serilerinden birini yaşıyor. Fatih Tekke ve öğrencileri, bu akşam hem taraftarı önündeki 930 günlük suskunluğu bozmak hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerine "ben de varım" demek için sahaya çıkacak.