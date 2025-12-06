Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Tümosan Konyaspor, 15. hafta maçında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, 15 puanla yer aldığı 11.sıradan 3 puan daha alarak ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Rizespor ise son 3 maçta galibiyet yüzü göremezken iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Maçın detayları ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 puanını 10. haftada, Gençlerbirliği deplasmanında alan ev sahibi takım, 4 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile beraberliğinin ardından Fenerbahçe karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. 5-2'lik skordan sonra Kayserispor'a da mağlup olan konuk takım, bu kez 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapacak.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Güngördü; Andzouana, Yağzılı, Subaşı, Guilherme; Jin-ho; Perdinho, Bardhi, İbrahimoğlu, Muleka, Stefanescu; Nayir

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Alikulov, Mocsii, Hojer; Buljubasic, Papanikolaou; Bulut, Laci, Rak-Sakyi; Sowe