İkas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor | CANLI

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Legowski, Stepanenko, Draguş, Emre, Ampem, Umut.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN