İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Legowski, Stepanenko, Draguş, Emre, Ampem, Umut.
Zecorner Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başladı.
İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN