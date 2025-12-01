Haberler Süper Lig Haberleri Yapay zekadan flaş derbi tahmini! F.Bahçe mi G.Saray mı?

Yapay zekadan flaş derbi tahmini! F.Bahçe mi G.Saray mı? Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini, skor tahminlerini paylaştı. İşte yapay zekanın derbi tahminleri... (FB GS Spor haberi) Süper Lig Haberleri





ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de nefesleri kesecek bir derbide karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar dev maç için geri sayıma geçmişken yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini de karşılaşmaya dair analizlerini sundu.

CHATGPT: "İÇ SAHA GÜCÜ FENERBAHÇE'Yİ ÖNE ÇIKARIYOR"

ChatGPT, Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki yüksek tempo, baskı gücü ve maçın atmosferinden aldığı destekle galibiyete daha yakın olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki yükselen form grafiği de değerlendirmede etkili oldu. Tahmin edilen skor: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray