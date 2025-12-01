Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de nefesleri kesecek bir derbide karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar dev maç için geri sayıma geçmişken yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini de karşılaşmaya dair analizlerini sundu.
CHATGPT: "İÇ SAHA GÜCÜ FENERBAHÇE'Yİ ÖNE ÇIKARIYOR" ChatGPT, Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki yüksek tempo, baskı gücü ve maçın atmosferinden aldığı destekle galibiyete daha yakın olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki yükselen form grafiği de değerlendirmede etkili oldu.
Tahmin edilen skor: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
GEMINI: "GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANABİLİR" Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise, Galatasaray'ın özellikle savunma kanatlarındaki sakatlık ve belirsizliklerin büyük risk oluşturduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin hücumdaki dinamizmine dikkat çeken Gemini, seyirci desteğiyle birlikte galibiyete daha yakın tarafın Fenerbahçe olduğunu vurguladı.