İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Galatasaray | 29 puan
2- Fenerbahçe | 28 puan
3- Trabzonspor | 25 puan
4- Göztepe | 22 puan
5- Samsunspor | 21 puan
6- Beşiktaş | 20 puan
7- Gaziantep FK | 19 puan
8- Corendon Alanyaspor | 15 puan
9- TÜMOSAN Konyaspor | 14 puan
10- ÇAYKUR Rizespor | 14 puan
11- Kocaelispor | 14 puan
12- RAMS Başakşehir | 13 puan
13- Hesap.com Antalyaspor | 13 puan
14- Gençlerbirliği | 11 puan
15- Kasımpaşa | 10 puan
16- İkas Eyüpspor | 9 puan
17- Zecorner Kayserispor | 9 puan
18- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 puan