Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İkas Eyüpspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Mujakic, Umut, Kerem, Legowski, Halil, Yalçın, Serdar, Thiam.
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Samet, Saric, Ceesay, Abdülkadir, Safuri, Van de Streek, Boli.
EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.