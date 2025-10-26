Antalyaspor-Başakşehir CANLI | Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Hesap.com Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini elde ederek 4 maçlık suskunluğunu bozmanın peşinde. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise hedef net: Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, son haftalardaki performansını geliştirerek puanını 10’a yükseltmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?