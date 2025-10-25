Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Linetty, Boende, Tayfur, Agyei, Serdar.

Alanyaspor: Ertuğrul, Bruno, Lima, Ümit, Ruan, Yusuf, Janvier, Makouta, Jo, Hagi, Ogundu.

KOCAELİSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.