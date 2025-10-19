Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Şu ana kadar 5 beraberlik alarak 17. sırada bulunan Kayserispor, bu maçta iç saha avantajını iyi kullanarak çıkış arıyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 13 puanla 7. sırada bulunuyor ve galibiyetle üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Arif, Furkan, Mane, Bennasser, Benes, Cardoso, Tuci.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

KAYSERİSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 28.RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Kayserispor ile Samsunspor, tarihlerinde 28. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 14 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Samsunspor maçı hakemi Ümit Öztürk. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran.