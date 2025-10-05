Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı tıkla izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Marcel Licka yönetimide çıkış arayan İstanbul ekibi, 3 puan alarak puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Gaziantep FK ise dördüncü galibiyetini almayı amaçlıyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Johnson, Larsson, Tiago Çukur, Camacho, Fofana

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Arda, Maxim, Melih, Rodrigues, Perez, Sorescu, Kozlowski, Bayo