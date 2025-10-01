Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de yer alan 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan bilgilendirmede, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen disiplin ihlalleri sebebiyle Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ve Kocaelispor'un PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "futbolun itibarını zedeleyici beyanları" gerekçesiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği oyuncuları Franco Tongya ve Sekou Koita'nın ise "kural dışı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'un da "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu m. 4/2-a maddeleri doğrultusunda disipline sevk edildiği bildirildi. Sakaryaspor'un 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor'a karşı oynadığı mücadelede aynı anda sahada 7 yabancı oyuncu yer almıştı.