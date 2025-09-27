Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yaynlanacak? | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?