Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Peki, Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eyüpspor - Göztepe maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor: Marcos; Yalcin, Claro, Mujakic; Calegari, Demirbay, Kayan, Gurler; Sesler, Ampem; Bozok
Göztepe: Lis; Santos, Heliton, Bokele; Dennis; Kurtulan, Rhaldney, Cherni, Olaitan; Janderson, Juan
