Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde her iki ekip de hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, son üç lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, bu kez sahasında üç puanı alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni transfer Mustafa Eskihellaç'ın ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu. Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Eyüpspor, 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen İstanbul ekibi, son dört haftada aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü sergiliyor. Zorlu Trabzon deplasmanında puan veya puanlar alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Umut, Ozan, Vişça, Sikan, Nwakaeme, Banza.

İkas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Melih, Emre, Ampem, Halil, Thiam.

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Simon Banza, Trabzonspor'un gol yükünü çekmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 13 defa fileleri havalandırdı. 2 kez de gol pası veren Banza, Eyüpspor maçında da tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Trabzonspor, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 26 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavili ekip, güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına'da bazı isimlerin değişmesi ve oyun anlayışına uygun hamlelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Batista Mendy'nin yokluğunda Umut Güneş ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması beklenirken, ofansif orta sahada da Muhammed Cham ile yeni transfer Danylo Sikan arasında bir tercih yapılacak.

SIKAN VE ZUBKOV MAÇA HAZIR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov, adım adım form tutmaya başladı. Ukraynalı yıldız isimlerin bugünkü Eyüpspor maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Sikan'a ilk 11'de şans vermesi beklenirken, Zubkov'un ise sonradan oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor. Sikan, Vişça ve Nwakaeme üçlüsünün forvet arkasında önemli bir koz olması planlanıyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KADRODA OLACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a gelen Mustafa Eskihellaç'ın Eyüpspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Taraftarlar, başarılı futbolcunun nasıl performans göstereceğini heyecanla bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 1 kez asist katkısında bulundu.

LUNDSTRAM'A YENİ GÖREV

Trabzonspor'da 27 maçta görev alan John Lundstram, hem stoper hem de orta sahada görev alması sayesinde teknik heyetin elini güçlendiriyor. Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerde 30 yaşındaki İngiliz orta sahanın joker olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Lundstram bu sezon 27 resmi maçta görev alırken, 1 de gol attı.

5 FUTBOLCU SINIRDA YER ALIYOR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ORTA SAHADA UMUT - OZAN İKİLİSİNE EMANET

Batısta Mendy'nin kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor'da orta saha ikilisinin kim olacağı merak ediliyor. Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını yapan teknik ekip, orta sahada Ozan Tufan ile Umut Güneş ikilisine görev vermeyü düşünüyor. İki oyuncunun da hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilmesi Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililerin elini rahatlatıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ARDA TURAN KOZLARINI PAYLAŞACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Arda Turan'la ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında henüz göreve başlamayan Güneş, bugünkü mücadelede Arda Turan'la karşı karşıya gelecek. Deneyimli teknik direktörün, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı öğrencisine karşı nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR hakemi Macar Tamas Bognar oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.