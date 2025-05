Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Çalımbay, “Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu kadar gol yememiz gerekiyordu ama bizim için önemli değil. Bizim oynayacağımız Bodrumspor maçımız var. Bütün her şeyimiz orada” dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu kadar gol yememiz gerekiyordu ama bizim için önemli değil. Bizim oynayacağımız Bodrumspor maçımız var. Bütün her şeyimiz orada. Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Maçın başında gol yememiz, takımın dağılması… İkinci yarı biraz toparladık. Bizim tek amacımız orası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Bu maça maalesef kendimizi veremedik" sözlerini sarf etti.