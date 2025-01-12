Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2025- 13:22