Konferans Ligi son 16 turunda kritik rövanş maçı ile futbolseverler nefesini tuttu. Samsunspor, ilk maçta sahasında 3-1 mağlup olduğu İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya deplasmanda konuk oluyor. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına dönen kırmızı-beyazlılar, Madrid'de tarihi bir geri dönüş peşinde. İlk maçın dezavantajlı skoruna rağmen pes etmeyen Karadeniz ekibi, çeyrek final için son şansını kullanmaya hazırlanıyor. Teknik direktör ve futbolcuların 'henüz bitmedi' mesajıyla çıkacağı karşılaşmada, İspanyol ekibinin güçlü iç saha performansı büyük engel oluşturuyor. Samsunspor'un Avrupa'daki en prestijli sınavında taraftarına unutulmaz bir gece yaşatıp yaşatamayacağı merak konusu. Rayo Vallecano-Samsunspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano deplasmanında kulüp tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. İlk maçta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda alınan 3-1'lik mağlubiyet, tur umutlarını zora soksa da Karadeniz ekibinde inançlar diri. İspanyol futbolunun dişli ekiplerinden Rayo Vallecano'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede, temsilcimiz erken bulacağı bir golle rakibini baskı altına alıp tur kapısını aralamaya çalışacak. 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında 20. maçına çıkan Samsunspor için bu karşılaşma, sadece bir üst tur bileti değil, aynı zamanda Türk futbolunun Avrupa'daki yükselen ivmesine katkı sağlama anlamı da taşıyor. İşte Rayo Vallecano-Samsunspor maçının detayları...

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki heyecan dolu rövanş mücadelesi, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz, Madrid'in ateşli stadı Vallecas'ta tur arayacak.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile Türkiye arasındaki saat farkı gözetilerek belirlenen karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Gecenin en geç başlayan maçlarından biri olan bu randevu, tüm Türkiye'de ekran başına kilitleyecek.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor'un Avrupa mesaisi, TRT ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR CANLI İZLE | TRT1 ŞİFRESİZ

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadj

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, deplasman golü kuralının uygulanmadığı mevcut statüde turu geçmek için zorlu bir sınav verecek. Temsilcimiz, Rayo Vallecano karşısında sahadan 3 ve üzeri farklı galibiyetlerle (0-3, 1-4, 2-5 gibi) ayrılması durumunda doğrudan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Samsunspor'un Madrid'de 90 dakikayı 2 farklı üstünlükle (0-2, 1-3, 2-4 gibi) tamamlaması halinde, toplam skorda eşitlik sağlanmış olacak. Bu senaryoda karşılaşma 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda ise çeyrek finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Her türlü beraberlik ya da tek farklı galibiyet ise temsilcimizin Avrupa macerasının noktalanması anlamına gelecek.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN | TRT1

AVRUPA SAHNESİNDE 22. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atan Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano karşısında kulüp tarihinin 22. Avrupa maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenalarında oynadığı 21 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Karadeniz ekibi, sahasındaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından çeyrek final biletini cebine koyabilmek için Madrid deplasmanından 3 farklı galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MOUANDILMADJI FAKTÖRÜ

Samsunspor'un bu sezonki Avrupa yürüyüşünde en büyük kozu, Konferans Ligi gol krallığı yarışında zirvede yer alan Marius Mouandilmadji olacak. Turnuvada çıktığı 9 maçta 8 gol kaydederek Avrupa'nın dev isimlerini geride bırakan başarılı forvet, Carlo Holse ile birlikte Madrid'deki geri dönüşün en önemli mimarı olmaya aday. Mouandilmadji'yi gol listesinde 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Ishak takip ediyor.

SEZONUN 12. AVRUPA SINAVI

Samsunspor için Rayo Vallecano mücadelesi, bu sezonki 12. Avrupa kupası maçı anlamını taşıyor. Avrupa Ligi play-off'larından başlayıp Konferans Ligi son 16 turuna uzanan bu zorlu maratonda temsilcimiz, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet elde etti. Son 28 günde 9. resmi müsabakasına çıkacak olan kırmızı-beyazlılarda futbolcular üzerindeki yoğun yorgunluk dikkat çekse de hedef, kulüp tarihinin en başarılı Avrupa sezonunu "son 8" başarısıyla taçlandırmak.

TRT1 KONFERANS LİGİ MAÇI İZLE | RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR

"SAMSUNSPOR'UN OLDUĞU HER YERDE UMUT VARDIR"

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, ilk maçtaki 3-1'lik skorun kendi hatalarından kaynaklandığını ancak tur inancını kaybetmediklerini vurguladı. Çakır, "Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır. Turu geçecek sonucu almak için tüm gayreti göstereceğiz" dedi. Takımdaki eksiklere de değinen Çakır; Olivier Ntcham ve Afonso Sousa'nın kesin olarak kadroda olmayacağını, sakatlıktan dönen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin ise süre alabileceğini belirtti. Hafif sakatlığı bulunan Cherif Ndiaye'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.