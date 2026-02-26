Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile tarihi bir maça çıkıyor. İlk maçta Üsküp'te aldığı 1-0'lık avantajla tur için büyük şans yakalayan kırmızı-beyazlılar, Samsun'da taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak. Thomas Fink yönetimindeki ekip, herhangi bir beraberlik veya galibiyet sonucuyla gruplar aşamasına yükselecek. Konuk ekip Shkendija'nın ise, deplasman golü kuralının olmadığı sistemde turu geçmek için mutlak farkla kazanması gerekiyor. İşte Samsunspor-KF Shkendija maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki kritik Samsunspor-KF Shkendija rövanşını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Ev sahibi Samsunspor'da, UEFA listesinde yer almayan bazı isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren oyuncuların yokluğu teknik heyeti kadro rotasyonuna zorluyor. Ancak iç sahada kurduğu baskı ve ilk maçtaki oyun üstünlüğüyle kırmızı-beyazlılar turun mutlak favorisi olarak öne çıkıyor. Konuk ekip KF Shkendija cephesinde ise teknik direktör Jeton Beqiri, disiplinli bir savunma anlayışıyla maçı tutmayı ve yakalayacağı kontra ataklarla gol bulmayı planlıyor. Samsun'un ateşli taraftarı önünde oynanacak bu 90 dakika, temsilcimizin Avrupa yürüyüşündeki en kritik virajlardan biri olacak. İşte dev randevu öncesi tüm detaylar...

Samsunspor-KF Shkendija MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Samsunspor-KF Shkendija MAÇI HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimizin bu tarihi sınavı, Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-KF Shkendija MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

Samsunspor-KF Shkendija MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Mendes, Mouandilmadji, Assoumou

KF Shkendija: Gay, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramazani, Alhassan, Spahiu, Zejnullai, Tamba, İbrahimi

KARADENİZ FIRTINASI AVRUPA'DA 20. RANDEVUSUNDA

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Samsunspor, Shkendija karşısında kulüp tarihinin 20. Avrupa maçına çıkıyor. 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına muhteşem bir dönüş yapan kırmızı-beyazlılar, geride kalan 19 karşılaşmada 10 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Rakip fileleri 27 kez sarsan temsilcimiz, deplasmandaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda tur kapısını aralamaya hazırlanıyor.

ZORLU YOLLARDAN SON 16 KAPISINA

Bu sezon Avrupa mesaisinde 10. maçına çıkacak olan Samsunspor, oldukça hareketli bir serüveni geride bıraktı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos eşleşmesiyle başlayan, ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanmıştı. Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı dış sahada deviren temsilcimiz, taraftarı önünde hata yapmayarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, hedeflerinin sadece bu turu geçmek değil, çeyrek final oynamak olduğunu vurguladı. Turun geçilmesi halinde rakibin Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk olacağını hatırlatan Çakır, takıma dönecek isimlerin müjdesini de verdi: "Bu kritik eşleşmenin ardından Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa gibi önemli oyuncularımız sakatlıklarını atlatarak aramıza katılacak. Onların dönüşü gücümüze güç katacak."

21 GÜNDE 7 MAÇLIK SÜPER TRAFİK

Hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddialı olan Samsunspor'u oldukça yoğun bir takvim bekliyor. 21 günde 7 maça çıkacaklarını belirten Suat Çakır, "Yoğun trafik bizi yoracak ancak Avrupa'da gitmek ülke puanına da büyük katkı sağlıyor. Bu yıl Türkiye Kupası üzerinden Avrupa vizesini tazelemek bizim için daha gerçekçi bir hedef. Amacımız her yıl bu arenalarda boy göstermek" diyerek kırmızı-beyazlı camianın vizyonunu ortaya koydu.