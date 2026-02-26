UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu play-off rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Balkan ekibini Samsun'da ağırlayacak olan temsilcimiz, karşılaşmayı galibiyetle tamamlayıp Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu play-off rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşıyor. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Shkendija'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak olan Kırmızı Şimşekler, Avrupa arenasında adını son 16 turunu yazdırarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-KF SHKENDIJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başladı.

SAMSUNSPOR-KF SHKENDIJA MAÇI HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimizin bu tarihi sınavı, Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-KF SHKENDIJA MAÇI İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji

KF Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue.