Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonunda gerçekleştirilen rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman; rondo çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. İdman şut çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanacak Fenerbahçe mücadelesini kazanması halinde, Galatasaray - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Ayrıca Samsunspor, 2026 yılı ocak ayında ligde Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Aliağa FK karşı karşıya gelecek.