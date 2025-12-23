Samsunspor'dan Anthony Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtilmişti. Samsunspor cephesinden ise transfere dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri