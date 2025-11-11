Samsunspor, TFF tarafından ilan edilen bahis soruşturması listesinde adı geçen futbolcusu Celil Yüksel hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Samsunspor'un yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KAMUOYU DUYURUSU

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir.

Adalet, dürüstlük ve fair play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

KONU HAKKINDA CELİL YÜKSEL'İN AÇIKLAMASI