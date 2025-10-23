Thomas Reis: Harika bir takım performansı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında evinde Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Maçın ardından temsilcimizin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Böyle bir galibiyeti Türkçe özetlemek isterim; Harika bir takım performansı."

"Harika bir galibiyet oldu. Maçın başından itibaren oyunun içinde kaldık. Takım halinde agresif performans gösterdik. Rakibimiz bir net şans yakaladı. Biz de gösterdiğimiz performans sonrası 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Oynamış olduğumuz oyundan da zevk aldığımızı düşünüyorum."

"Takımdaki atmosfer harika. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ve bana gelen sorulardan anladığım kadarıyla, geçen sezonki performansı göstermediğimiz söylemişti. Zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Transferlerimiz var, adaptasyon gerekiyordu. Şu anda iyi gidiyor. Biz de onlara oynama şeklimizi, mentalitemizi anlatıyoruz. Şimdi de forma yarışı kızıştığı için ilk 11'de oynamak kolay olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki haftalarda böyle devam ederiz."