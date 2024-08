Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Samsunspor'da maç öncesi Teknik Direktör Thomas Reis basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin "Kesinlikle çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz" diyen Thomas Reis aynı performansı göstererek Gaziantep deplasmanından en iyi sonucu almaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Thomas Reis, "Beşiktaş karşılaşmasını oynadık, yeteri kadar da konuştuk. Kesinlikle çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık ve golü bulamadık. Şimdi deplasmana gidiyoruz, Gaziantep karşısında oynayacağız. Tabii, bu karşılaşma farkı olacak. Onlar ilk maçlarını kazandılar ve 3 puan aldılar. Bunu 10 kişiyle yaptılar sonuçta. Golü de 10 kişiyle buldular. Biz önceki karşılaşmada gösterdiğimiz performansı bu maçta da gösterip en iyi sonucu almaya, galip gelmeye çalışacağız" diye konuştu.

Samsunspor'un geçen yıl deplasmanda puan almakta yaşadığı zorluğa ilişkin gelen soruya yanıt veren Teknik Direktör Thomas Reis, "Geçen sene ben hoca değildim. Evet, geçen sene Samsunspor'un deplasmanda bazı sıkıntılar yaşadığını biliyorum ama şu an yeni bir sezona başladık. Gaziantep'e karşı iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş maçından daha farklı bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Bu maçta Beşiktaş karşılaşmasında yapmış olduğumuz iyi şeyleri oraya da taşımamız gerekiyor. Beşiktaş karşılaşmasında göstermiş olduğumuz performansı Antep karşısında gösterirsek kesinlikle daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Thomas Reis desteği için taraftara da teşekkür ederek, "Tüm sezon onlara ihtiyacımız olacak. Taraftarımızın desteğini de tüm sezon boyunca arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki oynayacağımız maçlarda onlara alacağımız puanlarla daha güzel mutluluklar veririz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Bedirhan Çetin'in performansı hakkında gelen bir soruya ise Thomas Reis, "Bedirhan maçta iyi bir performans sergiledi. Lubomir Satka biraz yorgundu ve değiştirilmek istediğini belirttiği için Bedirhan'ı oyuna aldık. Genç oyuncularımız her geçen gün, her hafta daha fazla öğreniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım ileride daha iyi performans sergileyip, ilk 11'de başlama fırsatları olur. Genç ve kaliteli oyunculara sahip olmak beni mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.