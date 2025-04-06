Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maçın 50. dakikasında, ev sahibi takım Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ yan çizgisine doğru hareketlenen Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu anında faul olarak değerlendirdi ve düdüğünü çaldı. Ancak, pozisyon VAR tarafından incelendi. VAR incelemesinin ardından, müdahalenin çizgi üzerinde gerçekleştiği tespit edilince hakem, beyaz noktayı gösterdi ve Fenerbahçe'ye penaltı kararı verildi.

İŞTE O POZİSYON

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR