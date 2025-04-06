Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıda iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."

"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."

"Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."

"Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"