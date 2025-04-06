Derbide toplar direkt patladı!
Dev derbide takımlar tokalaşmadı!
Süper Loto açıklandı mı? 6 Nisan
6 Nisan 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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Dev derbide takımlar tokalaşmadı! Dev derbide takımlar tokalaşmadı! 19:05
Fatih Tekke: Kazanmak için geldik! Fatih Tekke: Kazanmak için geldik! 18:24
F.Bahçe - Trabzonspor | CANLI F.Bahçe - Trabzonspor | CANLI 18:11
Mourinho'dan flaş Kostic açıklaması! Mourinho'dan flaş Kostic açıklaması! 17:42
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F.Bahçe-Trabzonspor | 11'ler açıklandı F.Bahçe-Trabzonspor | 11'ler açıklandı 17:32
Ümraniye'de kazanan yok! Ümraniye'de kazanan yok! 16:33
F.Bahçe'ye Karadağlı forvet! F.Bahçe'ye Karadağlı forvet! 16:30
G.Saray'dan TFF'ye F.Bahçe başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye F.Bahçe başvurusu! 15:00
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber! 13:15
G.Saray'da Berke Özer hareketliliği! G.Saray'da Berke Özer hareketliliği! 12:52