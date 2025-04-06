Brentford-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Brentford sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRENTFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brentford-Chelsea maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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