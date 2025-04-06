Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli tribünlerde, Trabzonspor'un attığı golden sonra tepki sesleri yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. Kritik mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, ilk yarının son dakikalarında yaşananlar Kadıköy'de tansiyonu yükseltti.

Bordo mavililer 45+4. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı önde kapatırken, Fenerbahçeli taraftarlar bu gole ve takımın genel performansına büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünlerden futbolculara yönelik sert protestolar yükseldi. Taraftarlar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın!" tezahüratlarıyla sahadaki mücadele eksikliğine dikkat çekti.