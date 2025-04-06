Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1'lik skorla geçti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Son oynanan Galatasaray maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yapması ve 4'lü savunma tercihiyle Trabzonspor maçına başlaması hakkında konuşan Mourinho, "Aslında sürpriz değildi. Dünden beri bazı basın kuruluşları bunu söylüyordu. Benim bunun peşinden koşacak halim yok. Beni endişelendirmiyor. İyi bir teknik direktörleri var. Kendisini çok beğeniyorum. Çizgiye basarak arkaya koşu yapmalarını bekliyorduk, bu yüzden 4'lü çıkmayı tercih ettik. Onlar da her zaman alışık oldukları sistemde oynamadılar. Takıma geri dönmek isteyen oyunculara şans vermek istiyorum. Maximin bunlardan bir tanesi. Geri dönmek için çok çalıştı. Galatasaray maçında da sinyal vermişti. 60-65 dakikada bizim için ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Bugün yapmış olduğumuz değişikliklerin tek bir sebebi yok. Günün sonunda onlar da taktiklerini değiştirdiler. Geride 5'liyordular. Zubkov ve Pedro bize sıkıntılar yaşatıyordular. İyi bir maç ve mücadele oldu. İlk yarı dengeli bir oyundu. Neden çok net penaltımızda VAR hakemi, orta hakemi kenara çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçlarında orta hakem VAR'a gitmişti. O pozisyondan 1 dakika sonra rakibimiz gol attı. İkinci yarıya daha farklı çıkmak zorunda kaldık. Takımımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

'BİR GÖRÜNTÜ, BİN KELİMEDEN ÇOK DAHA İYİDİR'

Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk ile yaşadıkları gerginlik hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum. Buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Olan olaylar hakkında; bir görüntü, bin kelimeden çok daha iyidir. Ben olayları anlatırsam bu benim versiyonum olur. Galatasaray teknik direktörünün kendi bir versiyonu vardır. Herkes ne olduğunu gördü. Eminim ki Hollywood'dakiler de izlemiştir" sözlerini sarf etti.

'MAXIMIN'İ ÇOK SEVİYORUM'

Allan Saint-Maximin'in kadroya geri dönmesi hakkında konuşan Mourinho, "Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kafası Napoli'ye gitmekte olduğu için, kondisyonu düştüğü zaman benim de işimi yapmam gerekiyor. Kendisi çok güzel bir köpeğe de sahip. Onun köpeğini de çok seviyorum. Ona ihtiyacımız var. Onun ve takımımız adına mutluyum. Oynadığı zaman futboldan nasıl keyif aldığını görüyorsunuz. Umarım kalan 2 ayda da keyif almaya devam eder" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN MİNİMUM 35 MİLYON TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR'

Taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahürat yapmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Taraftarın İrfan'ın adına bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor" diyerek sözlerini noktaladı.