Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Onvo Antalyaspor taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Sezonun flaş ekibi Reeder Samsunspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Soner Dikmen, Rakip, Van de Streek, Kaluzinski, Samudio, Larsson

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Holse, Schindler, Emre, Muja, Mouandilmadji

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İKİ TAKIM ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 kez karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında 35. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 8'ini Akdeniz ekibi kazanırken, 17 maçı da Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.