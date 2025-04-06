SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 6 Nisan 2025 çekiliş sonuçlarını hemen sorgula
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü; salı, perşembe ve pazar düzenlenen Süper Loto çekilişleri, şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitliyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran talihliler, '6 Nisan Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramalarını yaparak kazanan numaraları öğrenmeye çalışıyor. Heyecan dolu anların ardından Süper Loto’nun kazandıran numaraları açıklandı mı merak ediliyor. Peki, 6 Nisan Pazar günü Süper Loto'da hangi numaralar çekildi? İşte cevabı...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 6 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 6 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 6 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
👉 Süper Loto 6 Nisan Pazar sonucu için TIKLA
ASpor CANLI YAYIN