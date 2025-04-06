Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanmasını bildi.

Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Anderson Talisca (3) ve Milan Skriniar'dan geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise Oleksandr Zubkov kaydetti.

Bu sonuçla 2. sıradaki Fenerbahçe ligde 68 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi. Trabzonspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.

Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.

SZYMANSKI 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

SAINT-MAXİMİN LİGDE 121 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

LIVAKOVİC 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.

Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

İKİNCİ YARIDA OYUNA GİREN TALISCA, "HAT TRICK" YAPTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca, ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Djiku'nun yerine oyuna giren Talisca, 51. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 64. dakikada ise takımının üçüncü golünü attı.

Anderson Talisca, 77. dakikada ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışından gelişine sert bir şutla ağlara göndererek maçtaki 3. golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'deki kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı forma altında ilk sezonunda 17 gol atarken, "hat-trick" yapamamıştı.

Bir sonraki sezonda Beşiktaş'la lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 47 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 20 kez fileleri havalandırırken, bir maçta en fazla 2 gol atmıştı.

BU SEZON 4. KEZ GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.

SKRINIAR, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Müsabakanın 50. dakikasında Osayi-Samuel, ceza sahasına girerken Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda faul kararı verip Mustafa Eskihellaç'a sarı kart gösterdi.

VAR odasından gelen uyarıda pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğu belirtilirken, hakem Mehmet Türkmen de penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.