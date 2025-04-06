Premier Lig’in 31. haftasında Manchester United ile Manchester City ezeli rekabette bir kez daha kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da bu sezon beklenenin altında kalan performansları, bu derbiyi çok daha önemli hale getiriyor. Ruben Amorim’in gelişiyle kıpırdanma sinyalleri veren Kırmızı Şeytanlar, son 5 lig mücadelesinde yalnızca bir kez yenildi. Taraftarı önünde çıkacağı dev randevuda hem moral hem de prestij kazanmak isteyen United, 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Son yılların en dominant Premier Lig takımı olan Manchester City, bu sezon arzuladığı ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Pep Guardiola yönetiminde alışılmış seviyesinin altında kalan Maviler, 51 puanla 5. sırada ve zirve yarışında ciddi puan farkıyla geride bulunuyor. Mücadelenin hakemliğini ise deneyimli isim John Brooks üstlenecek. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Premier Lig'in 31. haftasında tüm gözler bir kez daha Manchester'a çevriliyor. Şehrin iki ezeli rakibi, Manchester United ve Manchester City, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. Manchester United, genç teknik adam Ruben Amorim yönetiminde toparlanma arayışında. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ancak ligde beklentilerin çok altında kalan Kırmızı Şeytanlar, sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. Bu sezon oynadıkları 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde eden United, 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Öte yanda, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City cephesinde de işler pek yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi hayali, Real Madrid'e elenerek bir kez daha suya düştü. Premier Lig'de ise alışık olduğumuz City performansından uzak kalan mavi-beyazlılar, şu anda 5. sırada ve zirve yarışının uzağında. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Manchester United-Manchester City maçı 6 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Mazraoui, de Ligt, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dalot, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, İlkay, Gonzalez, Savinho, Grealish, Doku, Marmoush

İKİ TAKIM ARASINDA 186. RANDEVU

Tarihleri boyunca 185 defa karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, 186 kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 75 karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 57 mücadeleyi de Maviler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester derbisinde hazırlanan ve karşılaşma saatini beklemeye geçen United ve City'de sakat isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Ev sahibi Manchester United'da Altay Bayındır, Heaven, Evans, Luke Shaw, Martinez, Mainoo ve Diallo'nun tedavileri devam ediyor.

Konuk ekip Manchester City'de ise Ake, Akanji, Stones, Rodri ve Haaland'ın derbide oynamasına zor gözüyle bakılıyor.