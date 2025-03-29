Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
REEDER SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Ntcham
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Winck, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa
REEDER SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlendi.
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