Arsenal - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde kritik rövanş mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Arsenal FC, sahasında Sporting CP karşısında avantajını korumak için sahaya çıkacak. UEFA Champions League çeyrek final rövanşında İngiliz temsilcisi turu geçmek isterken, Sporting Lizbon ise deplasmanda geri dönüş arayacak. Kritik mücadele öncesinde muhtemel 11’ler ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Arsenal - Sporting Lizbon maçı canlı izlemek için tıklayın!

Londra'da yarı final provası! Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Arsenal, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle büyük bir avantaj yakalayan İngiliz ekibi, seyircisi önünde hata yapmak istemiyor. Ancak ligde zor günler geçiren yorgun Arsenal kadrosu için bu maç bir hayli kritik. Peki, Arsenal - Sporting Lizbon maçı saat kaçta? Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm ayrıntıları...

ARSENAL - SPORTING LIZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin bu kritik rövanş mücadelesi için geri sayım başladı. Karşılaşma 15 Nisan 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL - SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev randevu tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TARİHİ BİR EŞİĞİN EŞİĞİNDE: ARSENAL'DE SON DURUM

Arsenal, Sporting Lizbon'u elemesi durumunda kulüp tarihinde ilk kez üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi yarı finaline adını yazdırmış olacak. Geçen hafta Jose Alvalade Stadyumu'nda galibiyeti son dakikalarda koparan Londra ekibi, Premier Lig'deki yoğun fikstür nedeniyle fiziksel bir yorgunlukla boğuşuyor. Ruben Amorim sonrası dönemde eski gücünü arayan Sporting ise Londra'da bir sürpriz peşinde.

ARSENAL - SPORTING LIZBON MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

Arsenal maç günü paylaşımı

Sporting Lisbon maç günü paylaşımı