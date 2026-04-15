UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Nisan Çarşamba günü oynanan müsabakalar ile birlikte Atletico Madrid ve PSG'nin ardından turnuvada yarı finale yükselecek diğer 2 takım belli oluyor. Arsenal, Jose Alvalade Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise sahasında 2-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Bundesliga devi Bayern Münih'e konuk oluyor.
ARSENAL-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arsenal-Sporting CP mücadelesi 15 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'da Emirates Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma, Tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.
ARSENAL-SPORTING CP MAÇI İLK 11'LER
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli, Gyökeres.
Sporting CP: Rui Silva, Quaresma, Diomande, Inacio, Maxi Araujo, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves, Luis Suarez.
BAYERN MÜNİH-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih-Real Madrid karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de Allianz Arena'da başladı. Karşılaşma, Tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.
Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Vini Jr, Mbappe.