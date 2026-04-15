Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.



İSMAİL YÜKSEK TAKIMLA ÇALIŞTI!

Öte yandan Çaykur Rizespor maçında forma giymesi beklenmeyen Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor. İsmail Yüksek, yeniden takımla çalışmalara başlarken Milan Skriniar, bireysel program eşliğinde sahada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.