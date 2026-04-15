Haberler

Haberler Haberleri

Eşref Rüya yeni bölümü ne zaman? 15 Nisan Çarşamba Eşref Rüya yok mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 15 Nisan 2026 Salı akşamı beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar nedeniyle televizyon kanalları eğlence programlarını durdurma kararı aldı. Toplumsal yas ve üzüntü nedeniyle Eşref Rüya yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi. Kanal D, yayın akışını güncellerken diziseverler 'Eşref Rüya ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını merakla bekliyor. Eşref Rüya'nın yeni bölüm tarihi ve Kanal D yayın akışı detayları haberimizde

A Spor

Giriş Tarihi: 15.04.2026 23:48

Paylaş





ABONE OL

Hafta başından bu yana eğitim camiasını ve velileri sarsan okul saldırıları, medya dünyasında da geniş yankı buldu. Şanlıurfa Siverek'in ardından bugün Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan benzer saldırı, ülkenin genel atmosferini yasa boğdu. Bu acı gelişmeler üzerine Kanal D yönetimi, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma bilinciyle hareket ederek "Eşref Rüya" dizisinin bu akşamki yayınını durdurduğunu açıkladı. Dram ve aksiyonun iç içe geçtiği hikayesiyle geniş bir kitleye hitap eden yapımın, yaşanan trajediyle tezat oluşturmaması adına ertelenmesi izleyiciler tarafından anlayışla karşılandı.İşte Eşref Rüya yeni bölüm tarihi!

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni, son iki gündür yaşanan okul saldırılarına dayanmaktadır. Televizyon kanalları, bu tür toplumsal travmaların yaşandığı dönemlerde dizi ve eğlence programlarını yayınlamayarak mağdur ailelere ve toplumsal yasa saygı duymayı amaçlar. Eşref Rüya'nın içeriği ve atmosferi, ülkenin geçtiği bu hassas süreçle çelişmemesi adına kanal yönetimi tarafından yayından çekilmiş ve yerine daha itidalli bir akış belirlenmiştir.

15 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal yönetimi tarafından resmi bir açıklama gelmemekle birlikte, dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta olan 22 Nisan 2026 tarihinde kendi saatinde yayınlanması bekleniyor. Kanallar bazen yeni bölüm yerine, izleyicinin hikayeden kopmaması adına geçmiş bölümlerden oluşan bir kolaj veya özet yayınlamayı tercih edebiliyor. 15 Nisan akşamı Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümünün yerini tekrar bölümü aldı.

Eşref Rüya bu akşam neden yok?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa-Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?-Canlı

11:00 Yaprak Dökümü-Tekrar

14:00 Gelinim Mutfakta-Yeni Bölüm

16:45 Arka Sokaklar-Tekrar

18:30 Kanal D Ana Haber-Canlı

20:00 Eşref Rüya-Tekrar

00:15 Uzak Şehir-Tekrar

02:30 Gelinim Mutfakta-Tekrar

05:00 Zalim İstanbul-Tekrar

ATV CANLI YAYIN