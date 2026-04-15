Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonya basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı ekip Jagiellonia Bialystok forması giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü futbolcu Afimico Pululu'yu transfer etmek istiyor.

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Polonya ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü futbolcunun transfer için en güçlü adayların başında Beşiktaş'ın geldiği belirtildi.

Bu sezon Jagiellonia ise 41 maça çıkan Pululu, 17 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Kongolu golcünün Transfermarkt verilerine göre, 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

