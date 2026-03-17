Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Liverpool, İstanbul'da 1-0 yenildiği Galatasaray'ı çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da konuk edecek.

Galatasaray'a çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yetecek. Müsabakanın bir farkla sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Liverpool'un iki ve üst farklı galibiyetlerinde ise, İngiliz ekibi tur atlayacak.