Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? | Galatasaray kura saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geride bırakan takımlar arasında Galatasaray'ın da bulunduğu son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli kulüp futbolu organizasyonunda hangi takımların karşılaşacağı merakla beklenirken, kura çekiminin tarihi ve saati futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki serüveninde bir sonraki rakibinin kim olacağı sorusu gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde zirveye giden yolda kritik öneme sahip eşleşmelerin detayları, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?