Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Play-off etabının tamamlanmasınıyla bir üst tura kalacak takımlar netleşirken kura tarihini heyecanla bekliyor. "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle Juventus engelini aşan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibinin kim olacağı büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Play-off turunun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Son 16 turunda hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi eufa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile oynanan rövanş maçında, uzatmalarda attığı gollerle üst tur biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, kura çekiminin ardından Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY UZATMALARDA GÜLDÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen (dk. 105+1) ve Barış Alper Yılmaz'la (dk. 119) Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.