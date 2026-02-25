UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Atalanta, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında rakibine 2-0 kaybeden İtalyan temsilcisi, sahasında sergilediği kusursuz performans ile son 16 biletini kaptı. Atalanta'nın gollerini Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic ve Lazar Samardzic kaydetti. Alman ekibinin tek golü ise dakika 75'te Karim Adeyemi'den geldi. Borussia Dortmund'da Bensebaini ve Schlotterbeck, 90+7'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, eşleşmeyi toplamda 4-3'lük skorla kazandı.