UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus, kamp kadrosunu duyurdu.

İtalyan devinde, sakatlıkları sebebiyle Emil Holm, Arkadiusz Milik ve Dusan Vlahovic yanı sıra kadroda bulunmayan isimler arasına yeni bir futbolcu daha eklendi.

Torino ekibinin yıldız golcüsü Jonathan David, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Galatasaray maçında sakatlığı sebebiyle yer alması beklenmeyen Khephren Thuram ise kadroda yer aldı.

Juventus'un kamp kadrosu şu şekilde: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Yıldız, Zhegrova, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Adžić, Kostić, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, Cabal.