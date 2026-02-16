Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü Juventus'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah Juventus karşılaşmasını kazanırız."

"Kenan Yıldız ile konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Bize karşı iyi oynasın ama biz kazanalım."

"Şampiyonlar Ligi, futbolcular için bir vitrin. Herkes burada en iyi şekilde kendini göstermek ister."

"Galatasaray büyük bir kulüp, gelen oyuncular da iyi oyunculardır. Noa Lang, iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Hocamız kime görev verirse, formayı o hak ediyordur."